361magazine.com - Disney e Taika Waititi insieme per il nuovo ed emozionante corto di Natale

Leggi l'articolo completo su 361magazine.com

Il pluripremiato regista ha dato vita a una magica storia originale sulla meraviglia dell’infanzia e sull’amicizia che racconta ciò che rende speciali le festivitàha svelato ildiIl Bambino e l’Amico Polpo, che porterà gioia e meraviglia nelle prossime festività grazie alla forza del suo originale e senza tempo storytelling. Realizzato in collaborazione con il vincitore del premio Oscar®, ildiIl Bambino e l’Amico Polpo è disponibile da oggi su YouTube. Ilsostiene il partner charity di lunga data Make-A-Wish® International in Europa, Medio Oriente e Africa.Asad Ayaz, Chief Brand Officer di The WaltCompany ha dichiarato: “Da generazioni,rappresenta in tutto il mondo una parte immancabile del periodo delle festività, e questometraggio si basa proprio sul legame duraturo che tante famiglie hanno condurante questo speciale momento dell’anno.