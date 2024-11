Lanazione.it - Delibera anti-mangificio: sì del Consiglio

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Stop ale massima tutela alle attività commerciali di pregio. Il Comune di Firenze vara ufficialmente – laè stata approvata incomunale – il piano di tutela del commercio in 42 strade. L’atto, illustrato in aula dall’assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini, contiene una novità importante: il piano non riguarda solo l’area Unesco ma pure si estende in vie fuori dal centro come via Gioberti, via Pisana, via Senese. Il divieto di nuove attività di somministrazione si estende anche alle piazze Sant’Ambrogio e Beccaria. "Siamo i primi in Italia ad approfittare della legge 2014 del 30 dicembre 2023 che permette ai sindaci di introdurre in alcune aree limitazioni in alcune attività commerciali", dice Vicini con orgoglio. A livello politico laè stata votata favorevolmente dalla maggioranza: Iv si è astenuta, Spc ha votato contro.