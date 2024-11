Gaeta.it - Dalle alte temperature alla luce solare: l’innovativa produzione di etilene sostenibile

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’, una delle molecole più cruciali nell’industria chimica moderna, ha appena subito un significativo cambiamento nel suo processo digrazie a un gruppo di ricercatori dell’Università di Padova e della Northwestern University. Questa nuova scoperta rappresenta un passo avanti straordinario nel migliorare la sostenibilità dei processi chimici, impiegando lainvece delle tradizionalie dei costosi metalli rari. Con un’efficienza che tocca il 100%, questa metodologia ha il potenziale di rivoluzionare il settore.L’e il suo ruolo nell’industriaL’è una sostanza chimica organica di straordinaria importanza, essendo il blocco di partenza per ladi una vasta gamma di materiali e prodotti. Ogni anno, si producono circa 200 milioni di tonnellate di, utilizzato non solo nella fabbricazione di plastiche ma anche in molte applicazioni agricole e chimiche.