.com - Cuore e battito: la connessione fisiologica tra uomini e cani

Leggi su .com

Ti sei mai chiesto perché il tuo cane sembri percepire il tuo stato d’animo? Recenti scoperte scientifiche dimostrano che non è solo una tua impressione: i battiti deldel tuo cane possono rispecchiare i tuoi. Una ricerca innovativa condotta dall’Università di Jyväskylä, in Finlandia, rivela chee padroni condividono un legame che arriva fino alla frequenza cardiaca, creando un’affascinante sincronia. Scopriamo insieme i dettagli di questaspeciale e cosa significa per il rapporto tra uomo e animale.Basta uno sguardo per collegare il cervello die umaniSincronia deltrae umaniIl rapporto uomo-cane ha radici profonde, e uno studio recente ha dimostrato come questa amicizia influisca anche sul sistema nervoso autonomo, che regola la variabilità della frequenza cardiaca.