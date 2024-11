Donnapop.it - Cosima Serrano oggi dov’è detenuta e che fine ha fatto? Ecco la sua data di nascita e il rapporto con la figlia

, la zia di Sarah Scazzi, è stata condannata in via definitiva per la morte della nipote. Come procede la sua vitae in quale carcere ècon suaSabrina? Uscirà dal luogo di detenzione? Di seguito le ultime notizie sul delitto di Avetrana!Leggi anche: Avetrana – Qui non è Hollywood: dove vederlo? Tutto sul film su Sarah Scazzi: cast, attori e quando esceDurante tutta la vicenda che ha turbato l’opione pubblica, riferita alla tremenda uccisione di Sarah Scazzi,si è mostrata sempre arcigna e burbera. Incapace quasi di apparire sensibile verso la morte della nipote, quando la verità è venuta a galla, dolorosa come uno stiletto nel cuore, è apparsa come una burattinaia fredda, in grado di compiere sia l’efferato delitto sia di architettare l’occultamento del cadavere.