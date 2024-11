Rompipallone.it - Colpaccio Juventus, Giuntoli prepara l’assalto a gennaio: il club apre alla cessione

I bianconeri si guardano già attorno in vista del mercato di riparazione. Un nome dPremier su tutti.Laarrivasosta di novembre dopo un avvio di stagione contraddistinto da alti e bassi, con la società che però si è detta comunque soddisfatta. I margini di crescita sono ancora ampi e nulla è assolutamente compromesso, né in Italia dove i bianconeri si trovano nel gruppetto di testa, né in Champions dove la squadra ha collezionato 7 punti fin qui e dunque è ancora pienamente in corsa.Ciò che desta un po’ di preoccupazioneContinassa è la situazione di Dusan Vlahovic. Il bomber serbo, non fa mai mancare il suo apportosquadra in termini di voglia e personalità, ma i suoi numeri lasciano un po’ a desiderare.Complice un gioco che, almeno per il momento, non riesce ad esaltarlo, ma anche l’infortunio di Arek Milik che si è rivelato più grave del previsto.