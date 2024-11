Sport.quotidiano.net - Cernigoi, pari con rimpianto: "Se quel pallonetto..."

"L’abbiamo ripresa con il cuore". Nel dopo Rimini-Torres, quei novanta minuti che si sono chiusi in pareggio, la parola più pronunciata è sicuramente cuore. Lo dice Buscè, ma lo ribadisce anche Iacopo(foto Petrangeli). Il gol digi al novantesimo sembra davvero aver datopizzico di sentimentalismo ai biancorossi. Anche ache, con la Torres ha sfiorato il gol a ripetizione nella parte iniziale del secondo tempo. "Abbiamo creato tanto – dice l’attaccante lombardo che contro i sardi domenica al ’Neri’ all’ora di pranzo è ritornato nell’undici iniziale – Credo che inla gara non ci sia qualcosa che non ha funzionato. Abbiamo avuto diverse occasioni, anche io ne ho avute. Magari non erano palle pulitissime, anche se avrei potuto fare meglio. Ma l’abbiamo ripresa con il cuore e siamo soddisfatti della reazione.