Dilei.it - Calendario Pirelli 2025, il ritorno alla sensualità con Elodie e Vincent Cassel

Leggi su Dilei.it

Sensuale ed elegante, torna puntale come ogni anno il. Unal nudo ma visto e fotografato secondo i codici del nuovo mondo, una sorta di nuovo manifesto femminista. L’edizione, scattata da Ethan James Green, nome di spicco nel mondo della fotografia di moda e della ritrattistica, continua in questa direzione, celebrando la diversità, l’inclusione e riscrivendo i canoni della. Tra i protagonisti anche un’italiana: la cantante e attriceDi Patrizi.cone tanti altriRefresh and Reveal è il titolo delfirmato da Ethan James Green. La cinquantunesima edizione di The Cal, presentata a Londra al Natural History Museum, segna un, svelata attraverso il corpo dei protagonisti (da): cantanti, attori, modelle, talenti con una “storia”.