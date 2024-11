Unlimitednews.it - Asp Palermo, al via vaccinazione antinfluenzale itinerante

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – Prende il via venerdì prossimo da Piazza Politeama la campagna didell’Asp di. Un ambulatorio mobile sarà presente all’interno dell’EXPO della Maratona per promuovere e somministrare la. Dalle 10 alle 16.30 sia di venerdì 15 che di sabato 16 novembre, sarà possibile vaccinarsi esibendo un documento di riconoscimento e la tessera sanitaria. Sempre venerdì prossimo dalle ore 15.30 alle 18.30 l’equipedell’Asp divaccinerà gli utenti in un altro ambulatorio mobile ospitato all’interno degli spazi della Chiesa Maria Santissima Mediatrice di viale Santissima Maria Mediatrice a. L’ampio programma organizzato dalla Direzione aziendale dell’Asp prevede, inoltre, l’apertura in modalità Open day ogni sabato (a partire dal 16 novembre) dei centri vaccinali della città che saranno aperti al pubblico dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 18.