Thesocialpost.it - Allarme Long Covid: “Uno su quattro non sa di averlo”. I sintomi e le cure

Ilcontinua a rappresentare un enigma. La “malattia persistente” che ha origine dal virus e che persiste per molto tempo nel corpo dei pazienti sconcerta i medici. Uno studio recente condotto negli Stati Uniti dal Mass General Brigham, pubblicato su Med, ha utilizzato un algoritmo di intelligenza artificiale per analizzare le cartelle cliniche di oltre 295.000 pazienti, e ha rivelato che circa il 22,8% dei soggetti esaminati presentalegati al, anche se molti non ne sono consapevoli.Qui il link al documento dell’ISS: https://www.bing.com/search?q=med+studio+sul+&form=ANNTH1&refig=30545db947214d029b514268c2aa63a3&pc=HCTSe riconoscimento delIlsi manifesta concome affaticamento, problemi respiratori e nebbia cerebrale,che persistono oltre lesettimane dall’infezione.