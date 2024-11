Metropolitanmagazine.it - Alanis Morissette triplica i suoi concerti in Italia: aggiunte altre due date

Non c’è due senza tre. Qualche settimana faaveva annunciato il suo ritorno inper un concerto nella suggestiva cornice di Villa Manin, Codroipo (Udine), previsto per il 22 giugno 2025. L’evento, inserito nel cartellone di “Go! 2025&Friends”, la rassegna che si svolge in tutta la regione Friuli Venezia Giulia, avrebbe dovuto essere l’unica tappa nostrana del suo The Triple Moon Tour. L’european leg della tournée, tuttavia, sembra essere in espansione, complice il successo ottenuto in Nord America, con oltre cinquecentomila biglietti polverizzati in poco tempo. La cantautrice canadese, quindi, si tratterrà nel nostro Paese per due ulteriori. Sarà tra gli headliner del Lucca Summer Festival, il 23 luglio 2025, in Piazza Napoleonepoi. Il giorno seguente, invece, si esibirà a Roma, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.