Gaeta.it - Al via il Creative-Festival Metropolitano: Workshop e eventi per giovani talenti a Napoli

Facebook WhatsAppTwitter Ildelle Cultureli è un’importante iniziativa rivolta aitra i 18 e i 34 anni, che offre opportunità senza precedenti attraverso laboratori formativi gratuiti,culturali e musicali. Questo progetto, promosso dalla Città Metropolitana di, mira a valorizzare la creativitàle come fulcro dell’industria culturale, enfatizzando il ruolo dell’arte e della cultura nella lotta contro il disagio sociale. Ilè stato presentato ufficialmente da figure chiave della politica locale, tra cui il sindaco Gaetano Manfredi, il consigliere per Sport eSergio Colella, e Lello Savonardo, consulente per le Politiche Culturalili.Obiettivi e caratteristiche delIlsi è fatto portavoce di un messaggio potente: la creativitàle è un elemento cruciale per il rilancio del territorio.