Affida il suo cane alla dogsitter e parte per le vacanze. Al ritorno le viene restituita un'urna con le ceneri del bassotto

Ha deciso dire il suofemmina a una dog sitter ed è partita per le. Cinque settimane nelle quali ha avuto aggiornamenti puntuali e mai si sarebbe aspettata che, tornando, invece di abbracciare l’animale avrebbe avuto un certificato di cremazione. Avete letto bene: la storia la racconta Il Gazzettino ed è quella di Stefania Guadagna, 59enne di Treviso che ha denunciato per uccisione e maltrattamento di animali e abbandono.“Quello che è successo è inaccettabile: la mia cagnolina era in perfetta salute, come certifica un check up veterinario fatto pochi mesi prima. Vorrei sapere come è morta ma, visto che il corpo è stato cremato, mi è stata negata la possibilità di capirlo. Chi ha agito così va fermato“, le sue parole. Guadagna aveva due bassotti, Nina, quella deceduta, e Pluto che è ancora con lei.