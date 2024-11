Gaeta.it - Ultima stagione de L’amica geniale: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi episodi in onda su Rai 1

Facebook WhatsAppTwitter L’attesa è finita: stasera prende il via l’di “”, la celebre serie basata sui romanzi di Elena Ferrante. Questa nuova edizione, intitolata “Storia della bambina perduta”, segna il capitolo conclusivo di una storia che ha catturato milioni di spettatori in Italia e all’estero. Con una trama che si evolve tra tensioni familiari e scoperta personale, ipromettono di avvincere il pubblico con colpi di scena inaspettati. Gliandranno inogni lunedì sera su Rai 1, per un totale di dieci puntate che approderanno sul piccolo schermo fino al 9 dicembre.Il cast dellafinale deIn questa attesafinale, il cast subisce alcune variazioni significative. Alba Rohrwacher assume il ruolo di Lenù da adulta, dopo aver prestato la voce nei precedenti