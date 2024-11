Tv radio e giornali online esentati dalla web tax | la mossa in Parlamento per limitare l’imposta ai colossi del Big Tech

Leggi l'articolo completo su Open.online

Niente web tax per, tv e testatestiche. La proposta di esenzionetassa è stata presentata oggi inda Forza Italia. Forti erano state nelle scorse settimane le proteste dal mondo dell’editoria per il possibile impatto delprevista in manovra. Se l’emendamento proposto da Fi passerà, dunque, la web tax si applicherà soltanto ai cosiddetti giganti del web che fatturano almeno 750 milioni di euro all’anno. Sarebbero invece, come spiegano finti parlamentari «Rai, Mediaset, Sky e altri operatori del settore nonché le testatestiche».L'articolo Tv,web tax: lainperaidel Bigproviene da Open.