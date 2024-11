Tpi.it - The Great Wall: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi l'articolo completo su Tpi.it

The: trama, cast e streaming delQuesta sera, lunedì 11 novembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Thedel 2016 diretto da Zhang Yimou. Pellicola fantastica con protagonista Matt Damon, ispirata alla costruzione della Grande muraglia cinese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaWilliam Garin e Pedro Tovar sono due mercenari provenienti dall’Europa che giungono in Cina con una missione: recuperare un po’ di polvere nera, antenata della polvere da sparo, per poterla esportare nel continente europeo. I due fanno parte di un piccolo gruppo di uomini, che viene però decimato dall’assalto di una terrificante bestia sconosciuta (di cui i due conservano un arto reciso), che uccide gli altri componenti. Scappando da una tribù delle montagne, i due mercenari vengono bloccati dalla Grande Muraglia che improvvisamente si staglia loro davanti: vengono quindi catturati dalle truppe imperiali dell’esercito cinese, ma l’arto della bestia che portano con loro fornisce ai cinesi l’indicazione che le bestie sono molto più vicine di quanto immaginassero.