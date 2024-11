Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “Carillon”, il nuovo singolo di Sofia Sole

, talentuosa e eclettica cantautrice, pubblicherà il suointitolato “” venerdì 15 novembre. L’artista si esibirà dal vivo per presentare il brano durante l’evento musicale “Pixie Parade”, che si terrà sabato 16 novembre presso Santeria Toscana 31 a Milano. Questo evento si concentra su una programmazione al femminile e intersezionale.Uscita del” diVenerdì 15 novembre, la talentuosa e poliedrica cantautricepubblicherà il suointitolato “”, disponibile tramite Warner Music Italy/ADA. Questo brano si presenta come una rielaborazione intima e autorale delle delicate dinamiche delle amicizie.Tematiche del BranoCon “”,esplora il tema della delusione nelle relazioni interpersonali, evidenziando come l’atto di dare troppo possa portare a uno sfruttamento emotivo.