Sci alpino Coppa del Mondo femminile | primo gruppo polivalenti in partenza per Denver

E’ Copper Mountain, in C0lorado, la sede prescelta per la trasferta della squadradelledideldi sci. Il, formato da Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Roberta Melesi e Nicol Delago, è inper. Il resto delle velociste – Laura Pirovano, Teresa Runggaldier, Nadia Delago, Elena Curtoni, Sara Thaler e Vicky Bernardi – le raggiungerà invece verso il 26 novembre.Le gare in programma sono un gigante il 30 novembre e uno slalom il 1° dicembre a Killington. Nelle settimane seguenti, invece, ci si sposterà a Mont Tremblant (due giganti il 7 e l’8 dicembre) e Beaver Creek (discesa 14 e supergigante 15 dicembre). ScidelinperSportFace.