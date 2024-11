Lanazione.it - Salvò due persone nel lago, il premio al sub

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

PETRIGNANO DI ASSISI –Ivano Ghidoni, vigile del fuoco di 46 anni in servizio al Nucleo Sommozzatori di Milano, è il ’Samaritano 2024’: sarà lui a ricevere, sabato 23 novembre, alle ore 11,nella chiesa di San Pietro Apostolo il Trofeo europeo per la solidarietà stradale intitolato a Giancarlo Tofi, giunto alla trentaduesima edizione. Cerimonia preceduta dall’omaggio al monumento "Il Samaritano". Ghidoni il 2 gennaio di quest’anno si trovava in gita con la famiglia suldi Como. Intorno alle ore 16, dopo aver visto un mini Suv precipitare nelle acque del, senza esitazione, ha chiamato il 112 e si è lanciato in acqua per raggiungere il veicolo. Con competenza e sangue freddo, è riuscito ad aprire la portiera posteriore e a estrarre una dopo l’altra tredall’interno dell’auto capovolta, posizionandole in sicurezza sul pianale ancora emerso.