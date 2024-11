Gaeta.it - Roma in crisi: un’altra sconfitta contro il Bologna e il futuro di Juric in bilico

Facebook WhatsAppTwitter La AStorna in campo all’Olimpico con l’obbiettivo di riscattarsi dopo un inizio di stagione deludente. Dopo le prestazioni insoddisfacentiFirenze e Bruxelles, i giallorossi speravano in una vittoria convincenteil. Tuttavia, la partita si è rivelata una battaglia piuttosto incolore, con una squadra che ha mostrato segni evidenti die disorientamento.Assenze pesanti e formazioni a confrontoFin dalla prima fase del match, ladeve fare fronte alla mancanza di alcuni elementi chiave della rosa, tra cui Dybala, Pellegrini e Zalewski, tutti fermi ai box per infortuni. La difesa è composta da Mancini, Ndika e Angelino, mentre Hummels continua a rimanere in panchina, suscitando interrogativi tra i tifosi. A centrocampo, Konè e Cristante provano a orchestrare il gioco, supportati dal duo Celik ed El Shaarawy, mentre la solitaria figura di Dovbyk, poco servito, è costretta a fronteggiare le marcature avversarie senza ricevere il supporto necessario.