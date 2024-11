Lanazione.it - Piano strutturale: "Opposizioni estromesse"

"L’adozione deldi Monte Argentario è un passo significativo, ma critichiamo il processo che ha portato a questa decisione, estromettendo ledal processo decisionale non convocando la commissione consiliare competente". Così il gruppo di minoranza consiliare "Per l’Argentario" dopo l’adozione delin consiglio comunale. "Ancora una volta, nonostante la nostra volontà costruttiva, non ci è stato permesso di dire la nostra – dice il gruppo guidato da Marco Nieto (nella foto) –. La percezione di pressapochismo nel trattamento di un tema così cruciale solleva preoccupazioni sulla qualità della partecipazione e del coinvolgimento degli enti e dei cittadini. È fondamentale che tali strumenti siano frutto di un dibattito ampio e condiviso, che sappia integrare le competenze di esperti e le esigenze della comunità.