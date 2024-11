Lanazione.it - Ospedale Apuane, donato un nuovo ecografo all'oncoematologia

Massa, 11 novembre 2024 - È stato presentato nella sede dell’ambulatorio del day hospital inall’, ildall’ associazione italiana leucemie e linfomi (AIL) - sezione di Massa Carrara, dall’associazione “Il volto della speranza” e dall’azienda Graziani marmi. Un importante contributo per la sanità Apuana, raggiunto grazie alla generosa sinergia di piùri e all’incessante e infaticabile referente della struttura, Roberta Della Seta, che si è formata specificatamente anche per l’utilizzo delstrumento, a beneficio di tutti i pazienti. L’, di ultima generazione, permetterà di integrare l’esame clinico dei linfonodi e della milza nei pazienti oncoematologici, un elemento importante per una diagnosi più accurata e per tempi più brevi nell’accertamento sulle patologie ematologiche linfonodali.