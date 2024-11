Ilrestodelcarlino.it - Notte di paura in Bolognina incendio in un appartamento: residenti intrappolati

Bologna, 11 novembre 2024 –diper i 23di un palazzo di via Sirani, in, dove sta, intorno all’una, è scoppiato un, partito da unal piano terra. Sul posto, per primi, sono arrivati i poliziotti delle Volanti, che hanno soccorso i: alcuni, tra cui signore anziane, eranonei loro appartamenti, a causa del fumo che aveva invaso tutto, e gli agenti li hanno tirati fuori. Cinque agenti nelle operazioni di soccorso sono rimasti intossicati, anche due degli abitanti sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso del Maggiore per lievi intossicazioni. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno spento il rogo, i sanitari del 118 e la polizia locale, per dare supporto agli abitanti nel tempo delle operazioni di spegnimento.