Monza, altro stop. Alla Lazio basta un gol. Nesta resta sul fondo

di Michael Cuomonon è solo la partita, finita con l’1-0 che premia quelli più cinici, e in generale più maturi., per esempio si gioca in panchina: a destra c’è Alessandroche con l’Aquila è nato e cresciuto senza mai voltarle le spalle, dall’altra c’è quel Marco Baroni che in Brianza è passato da giocatore all’inizio degli Ottanta rischiando di tornarci la scorsa estate con Adriano Galliani che era andato a Firenze per convincerlo, prima della chiamata dcapitale. E se qualcuno gli avesse detto che dBrianza se ne sarebbe andato da avversario, primo in Serie A e idem in Europa League, non ci avrebbe creduto. Nei ventidue, invece, gli argomenti non mancano perché i brianzoli si presentano senza capitan Pessina, a cui viene preferita la due-B Bondo-Bianco, e con Daniel Maldini ancora rinfrancato dseconda chiamata di Spalletti contro l’altra novità azzurra Rovella, ex della partita.