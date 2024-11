Lettera43.it - Meloni ai sindacati: «L’obiettivo è la crescita, non il consenso»

A Palazzo Chigi è in corso la riunione tra governo esulla manovra presieduta dalla premier Giorgia. Per l’esecutivo sono presenti il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, il ministro della Salute Orazio Schillaci, il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Per ici sono i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb, Cida, Cisal, Confedir, Confintesa, Confsal, Ciu e Cse. All’inizio dell’incontro, Bombardieri della Uil ha regalato auna calcolatrice (con riferimento all’intervista da Bruno Vespa in cui la premier ha usato l’app del suo cellulare per spiegare i conti della manovra incappando in alcune gaffe), mentre Landini della Cgil il libro di Camus L’uomo in rivolta.