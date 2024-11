Scuolalink.it - MAD, assunzioni docenti scuola infanzia in Trentino: quando inviare le domande su Vivoscuola

Leggi l'articolo completo su Scuolalink.it

In, l’Ufficio Scolastico ha comunicato le date per la presentazione delledi Messa a Disposizione (MAD) per l’assunzione a tempo determinato di insegnanti nelladell’per l’anno scolastico 2024/25. Vediamopresentare leda MADin: come epresentare la domanda Ledi inserimento negli elenchi “fuori graduatoria” per ladell’potranno essere inviate a partire da lunedì 25 novembre 2024 alle ore 14.00 e resteranno aperte fino a lunedì 9 dicembre 2024 alle ore 14.00. Il portale Vivoè il canale ufficiale per la compilazione e l’invio delle istanze. Una nuova finestra per la presentazione delle MAD è prevista per marzo 2025, offrendo un’ulteriore opportunità a chi non riuscisse a presentare domanda entro la scadenza di dicembre.