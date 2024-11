Quotidiano.net - Lilli Gruber derubata mentre fa ginnastica a Villa Borghese, cosa è successo

Roma, 11 novembre 2024 – Disavventura oggi pomeriggio perGr ub er. La giornalista, volto noto de La 7 e conduttrice del programma “Otto e mezzo”, è statadi un borsello, contenente il telefono cellulare e le chiavi di casafacevaBor g hese. A raccontare l’accaduto è stata la stessa giornalista, che poche ore dopo si è presentata negli uffici del Commissariato Salario Parioli per sporgere denuncia. Secondo la ricostruzione fatta dalla giornalista agli agenti di polizia, il furto sarebbe avvenuto intorno alle 14,faceva attività fisica nello storico parco nel pieno centro della Capitale. La conduttrice di Otto e mezzo ha raccontato di aver appoggiato vicino a sé il borsello contenente i due oggetti per svolgere alcuni esercizi e di essersi accorta solo in un secondo momento che era sparito, probabilmente sottratto da qualcuno che ha approfittato della sua distrazione.