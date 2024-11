Quotidiano.net - Le sentenze sui migranti. Toghe pronte alla nuova bufera. Nordio: non critichino le leggi

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Prima ha fatto "parlare" la sua sentenza. Ora scende in campo lei, Silvia Albano, giudice della sezionedel tribunale di Roma che non ha convalidato il trattenimento di uno dei dodicinel cpr di Gjader lo scorso 18 ottobre. "Sono stata scelta come parafulmine perché era comodo. Abbiamo subito una campagna che nei fatti si è tradotta in intimidazione". Sceglie il convegno sui 60 anni di Magistratura democratica, di cui è presidente, per sfogarsi: a questo gioco al massacro (è sotto vigilanza per le minacce ricevute) non ci sto, sottolinea. "Non ho nessuna intenzione di andare allo scontro con il governo, è il governo che vuole fare uno scontro con me e io voglio sottrarmi. In tasca non abbiamo il libretto di Mao né il Capitale di Marx, ma la Costituzione", avverte con l’occhio rivolto verso Salvini e le sue accuse.