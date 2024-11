Bergamonews.it - L’Atalanta Under 23 torna a vincere: Panada stende la Pro Patria al 91?

Caravaggio.23 squarcia la nebbia di Caravaggio ein campionato battendo, a favor di pubblico e in rimonta, la Pro. Match che si era complicato nella prima frazione di gioco quando il bolide di Nicco aveva consentito agli ospiti di passare in vantaggio.Nella ripresa, la squadra di Busto Arsizio ha la grande occasione per chiudere la partita usufruendo di un calcio di rigore che però Beretta calcia alto. La squadra di Modesto rimane in piedi e nel segmento finale di gara trova forze ed energie per ribaltare tutto: Alessio fa 1-1 al 77? convertendo in gol l’assist di Vavassori, mentre al 91? anche l’23 ottiene un calcio di rigore per un tocco di mano di Piran: dagli undici metri ci pensaa completare la rimonta.ATALANTA U23-PRO2-1Reti: 40? Nicco (P), 77? Alessio (A), 91? rig.