Lortica.it - La ricerca della felicità: un dono che cresce con la condivisione

In una società dove il valore delle cose viene spesso misurato in base alla loro materialità, lasembra sfuggirci sempre di più. Eppure, la sua essenza è più vicina di quanto immaginiamo. Nel profondo, siamo tutti alladi quel senso di gioia e soddisfazione che riempie la vita di significato. Ma dove trovarla? E, soprattutto, come riconoscerla?Laè un cammino individuale, ma risponde a un bisogno universale: sentirsi parte di qualcosa di più grande di noi. La chiave per comprenderlo risiede in un antico principio: la gioia vera è quella che si espande, che non si limita a saziare un desiderio egoistico, ma che crea legami, allevia sofferenze e illumina anche chi ci sta intorno. Così, ladiventa unchesolo se condiviso.Aiutare chi ha meno di noi – sia in termini materiali che emotivi – non è un atto di carità fine a sé stesso, ma un’opportunità per rinnovare la nostra visionevita.