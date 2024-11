Terzotemponapoli.com - La pagella di Inter – Napoli

Ildopo la brutta sconfittana contro l’Atalanta, nella difficile trasferta di Milano contro l’conquista un buon pareggio che gli permette di rimanere da solo al comando della serie A.1 – 1Ho visto questo:Meret 5: Una parata con i piedi su Acerbi, poi subisce il solito gol da fuori area poco piu che centrale di Çalhano?lu. Di Lorenzo 6,5: Soffre, lotta in fase difensiva, in sovrapposizione poco assistito da Politano. Rrahmani 7: Annulla Lautaro, l’intesa con Buongiorno migliora sempre di più, non bada alla bellezza della giocata ma soprattutto al sodo. Buongiorno 8: Migliore in campo per gli azzurri, graffia su tutte le caviglie che arrivano dalle sue parti, monumentale il recupero su Lautaro in occasione dell’errore di Gilmour. Olivera 6,5: Buona partita in fase difensiva, un paio di diagonali evitano pericoli per Meret.