Incidente ad Ardea, scontro auto-furgone all’incrocio “maledetto”

, 11 novembre 2024 – Gravein via Pontina Vecchia, l’ennesimocon via Nazareno Strampelli. Loè avvenuto fra un’(una Passat WW) ed uncassonato. Entrambi i veicoli sono usciti fuori strada, ma le effettive dinamiche sono ancora da verificare. Feriti i due conducenti, non in modo grave. Gli agenti della Polizia locale, coordinati dal loro comandante Ten. Col Marzia Sgrò, hanno effettuato i rilievi mentre il personale del 118, giunto prontamente sull’incrocio, ha trasportato i feriti al pronto soccorso per le cure del caso.L’incrocio in cui si è verificato l’è lo stesso in cui circa un anno fa perse la vita una bambina di 8 anni (leggi qui). Incrocio per il quale i cittadini chiedono da tempo una messa in sicurezza, al fine di evitare altre tragedie.