Il vero motivo per cui Ruben Amorim deve ancora iniziare ufficialmente a lavorare al Manchester United

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Ilsta per entrare in una nuova era.Ruud van Nistelrooy è stato in grado di concludere il suo periodo ad interim come allenatore delvincendo 3-0 sul Leicester City domenica. Nel frattempo, il tecnico entrante, ha completato il suo lavoro allo Sporting Lisbona, con la capolista della Liga Portogallo che ha realizzato un’emozionante rimonta in casa del Braga – trasformando uno svantaggio per 2-0 in una vittoria per 4-2 – nella sua ultima partita in carica.Il 39enne ha salutato giocatori e tifosi, con l’intenzione di volare immediatamente in Inghilterra lunedì eil suo mastodontico lavoro in uno dei più grandi club del pianeta. Eppure quel piano subirà ora una modifica, conche dovrà affrontare un’ultima attesa prima di poter mettersi al lavoro all’Old Trafford.