I dubbi più frequenti sul cappotto lungo risolti in 5 look

Questo inverno scegliere tra il fascino del lusso discreto di alcuni cappotti e l’appeal deciso di altri sarà difficile. Le passerelle e i designer non hanno mezze misure: da un lato i classici di sempre, dalla silhouette impeccabile e una versatilità imbattibile. Dall’altra proposte che portano in mondi lontani o epoche passate, dal carattere travolgente. Il fil rouge? Degli outfit con2024 indimenticabili. Sopra il tailleur per il giorno o con un abitosotto per la sera, quando le temperature calano il paltò è la risposta corretta a qualsiasi domanda. Da scegliere in base al proprio fisico, per valorizzare la silhouette slanciandola, ecco 5che rispondono aipiùin materia.