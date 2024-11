Ilgiorno.it - Furti nei padiglioni dell’Eicma: 4 ladri in arresto

Rho, 11 novembre 2024 - Uno faceva da palo e l'altro agiva, come nel più classico dei. Stesso "modus operandi" per i due algerini di 51 e 37 anni ed i due peruviani di 36 e 27 arrestati dagli agenti della Squadra Mobile di Milano in occasione di Eicma 2024, l'Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo e Accessori che si è svolta neidi Fiera Milano Rho. In coppia Nell'ambito dei controlli gli agenti hanno notato i due cittadini algerini in atteggiamento sospetto nell'area della ristorazione. I due dopo aver individuato alcuni avventori di origine asiatica seduti ai tavoli di si sono messi alle loro spalle e, mentre il 51enne faceva il "palo”, il 37enne ha rubato lo zaino di un cittadino malese, lo ha aperto, si è impossessato di una busta contenente 650 euro in contanti nascondendola velocemente in una tasca interna del suo giaccone.