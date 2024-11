Thesocialpost.it - “Ecco chi è la Talpa”. L’indizio clamoroso scoperto da un utente: “Nessun dubbio”

La nuova edizione del programma Laha scatenato la curiosità degli appassionati di reality italiani, che si stanno chiedendo chi, tra tanti concorrenti, alla fine si rivelerà l'infiltrato o l'infiltrata. Con indiscrezione che hanno subito iniziato a piovere sui social. Tra tante teorie che si sono rincorse sin dalla messa in onda della proma puntata, una sembra aver preso piede nelle ultime ore: i più attenti sembrano non avere dubbi su chi sarà smascherato alla fine della trasmissione condotta da Diletta Leotta.Sui social sono emerse diverse teorie su chi potrebbe essere La. E fino a pochi giorni fa si pensava potesse trattarsi di Marina La Rosa, la più gettonata dai fan del programma anche sui social per via del logo che per alcuni rappresenterebbe la rosa dei venti.