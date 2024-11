Gaeta.it - Dan Friedkin: il multimiliardario che guida la Roma e il suo impero globale

Facebook WhatsAppTwitter Dan, noto per la sua posizione di proprietario della AS, si distingue come uno degli imprenditori più influenti e facoltosi al mondo. Con un patrimonio stimato di 7,6 miliardi di dollari secondo Forbes,è sotto la lente d’ingrandimento della cronaca sportiva, soprattutto dopo le recenti decisioni legate alla gestione della squadra. Dopo l’esonero di Daniele De Rossi e di Ivan Juric, i tifosi si interrogano sulle direzioni che il club potrebbe prendere. Per comprendere meglio il suo approccio nel settore sportivo e commerciale, è necessario esplorare il Gruppo, un conglomerato che gestisce una rete di 17 aziende in vari ambiti.la struttura del gruppo: undiversificatoIl Grupposi articola su diversi settori chiave, che spaziano dall’automotive all’intrattenimento, dall’ospitalità allo sport e all’avventura.