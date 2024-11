Formiche.net - Dalla crisi climatica a quella sanitaria. Quale ruolo per la Cop 29 di Baku

Da oggi fino al 22 novembre,, capitale dell’Azerbaigian, ospiterà la 29esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop 29), un banco di prova cruciale per il futuro dell’accordo di Parigi e la lotta globale contro il cambiamento climatico. L’evento promette grandi opportunità, ma dovrà anche affrontare sfide significative, in particolare il superamento di divergenze politiche tra Paesi ad alto reddito ed economie emergenti. Ma non solo, si prospetta un’agenda calda anche in tema salute. Fra le grandi ambizioni della conferenza, c’èdi portare in primo piano l’importante correlazione tra cambiamento climatico e salute. Gli impatti del riscaldamento globale non si limitano infatti all’innalzamento delle temperature. L’aumento di eventi meteorologici estremi, l’inquinamento atmosferico e la scarsità di risorse naturali hanno effetti diretti e indiretti sulla salute umana.