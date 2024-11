Tuttivip.it - “C’è una comunicazione per te”. E Tommaso la prende malissimo: cosa ha deciso il Grande Fratello

Mentre alitaliano Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato vivono una fase di tensione, al Gran Hermano spagnolo l’italianoFranchi si prepara a fare i bagagli e tornare a casa. L’idraulico toscano, che ha trascorso una settimana nella Casa spagnola, ha appena ricevuto la notizia del rientro anticipato nel reality italiano.Ci si aspettava che, una volta in Spagna, avrebbe dato vita a una dinamica particolare tra Maica Benedicto e Maria Vittoria Minghetti, ma le cose sono andate diversamente: il senese ha chiarito di non essere interessato a nessuna delle due. Questa rivelazione ha lasciato il pubblico sorpreso e ha suscitato reazioni diverse. Ora, resta da vedere come reagirà Maria Vittoria quando scoprirà ciò che è accaduto (o meglio, non è accaduto) trae Maica.