Castagnaccio dolce senza cottura | con purea di castagne

: condiSe normalmente levengono utilizzate sotto forma di farina nella preparazione dei dolci, in questo caso serve proprio la. Per ottenerla, bisogna bollirle, levare loro la buccia e la pellicina che le riveste, poi una volta fredde bisogna frullarle.In questa versione, poi, non è previstaalcuna, solo un lungo riposo in frigorifero a rassodare. Il risultato è stupefacente: un dessert raffinatissimo, compatto e sodo, che si fonde in bocca regalando sensazioni indescrivibili al palato.Nella mia versione è previsto un bicchierino di concerto, liquore tipico di Tramonti, un paesino della Costiera Amalfitana, ma voi potete sostituirlo con del liquore cremoso al caffè oppure con rum o brandy.Ora bando alle ciance: vi spiego come procedere!: ingredienti e preparazionePer questa ricetta servono:250 g di polpa dio marroni (circa 500 g pesati crudi)2 foglie di alloro1 cucchiaino di semi di finocchioun bicchierino di concerto o di liquore al caffè cremoso100 g di zucchero a velo60 g di cioccolato fondente40 g di burro50 g di cacao amaro in polvereun pizzico di salePer guarnire cacao amaro oppure zucchero a veloCon queste dosi possiamo ottenere circa 8 porzioni.