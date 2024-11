Gaeta.it - Carabinieri di Chienes arrestano 27enne per possesso di hashish, scoperto durante una perquisizione

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il recente intervento deidi, in provincia di Bolzano, ha portato all’arresto di un giovane italiano di 27 anni, con un passato di reati legati alle sostanze stupefacenti. L’operazione è scaturita dopo che le forze dell’ordine hanno notato un comportamento sospetto in relazione al giovane, il quale è stato successivamente sottoposto adomiciliare.Dettagli dell’arresto e dellaGrazie all’intensificazione dei controlli da parte deinella zona di Falzes, gli agenti hanno subito notato movimenti poco chiari da parte del. Questo ha indotto gli operatori a intervistarlo, portando poi alla decisiva decisione di effettuare unapresso la sua abitazione.l’ispezione, gli agenti hanno rinvenuto un’ingente quantità di, ben 500 grammi, suddivisi in cinque panetti da 100 grammi ciascuno.