Sport.quotidiano.net - Buona la prima di Amoroso. Bibaj fa gioire le zebre

ponte buggianese 0 viareggio 1 PONTE BUGGIANESE: Rizzato, Martinelli, Lucaccini (37’ st Zani), Sanzone (23’ st Sali), Palmese, Kapidani, Pievani, Gianotti (19’ st Birindelli), Granucci, Sgherri, Fantini (28’ st Ferrari). (Calu, F. Bellandi, G. Bellandi, Seghi, Gargani). All. Vettori. VIAREGGIO: Carpita, C. Belluomini, Bertelli, Bianchi, Ricci, Bertacca, Santini (13’ st Frroku), Remedi, Brega,(20’ st Minichino), Caggianese (23’ st T. Belluomini). (Manfredi, Panconi, Sapienza, Marinai, Maurelli, Chicchiarelli). All.. Arbitro: Leonetti di Firenze (assistenti di linea Valeri e Rontani di Firenze). Rete: 27’ pt(V). Note: ammoniti Bertelli (V), Remedi (V) e Kapidani (P); recupero 3’ pt e 6’ st. PONTE BUGGIANESE –ladi Christiansulla panchina del Viareggio, che ha schierato con il 4-4-2.