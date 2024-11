Zon.it - Battipaglia, al teatro Giuffré arriva Giacomo Rizzo con “Due cuori e una capanna”

L’amore muove il mondo, è proprio vero. A ricordarceloadesso il secondo spettacolo delcartellone teatrale 2024/2025 delAldodi. “Duee una” diIn scena domenica 17 novembre, alle ore 18:30, saràcon “Duee una”, una commedia in due atti scritta e interpretata dallo stesso attore napoletano, riconosciuto come uno dei nomi più prestigiosi della grande scuola napoletana, tuttora in attività.«Ridere in questo momento storico è doveroso per continuare a vivere», come afferma lo stessoa proposito di questo spettacolo, che pone al centro l’amore in tutte le sue sfumature:quello per un compagno, per la propria moglie, ma anche verso un amico o un parente. Un sentimento tanto forte che non può mai sfociare in pazzia.