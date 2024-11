Lettera43.it - Bandecchi: «Io come Trump, me ne frego del giudizio della gente»

In piena campagna elettorale per le regionali in Umbria, dove due mesi fa a rinunciato a correre per appoggiare la candidata del centrodestra, la presidente uscente Donatella Tesei, Stefanoha parlato a La Verità, paragonandosi a Donald, perché,il neopresidente statunitense «io me nedeldegli altri». Tornando alle elezioni nella sua regione, il sindaco di Terni è ottimista, nonostante i 1.929 voti presi in Liguria: «Era il risultato che la coalizione si aspettava da noi, partivamo dallo 0,28 per cento delle Europee. Ma adesso giochiamo in casa. Sarebbe bello arrivare al 2,5 per cento. Qui si vince per un punto e noi potremmo fare la differenza, in un’elezione che veniva data per persa fino a qualche mese fa».: «Noi siamo la sinistradestra»Non manca di convinzione, che nell’intervista ha spiegato«i sondaggi mi davano all’8 per cento in Umbria, avrei preso un sacco di voti, facendo perdere il centrodestra.