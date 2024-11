Gaeta.it - Arresto di un giovane accusato di maltrattamenti in famiglia e resistenza ai Carabinieri a Civitavecchia

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio di violenza domestica ha portato all’di undi 21 anni a, con accuse gravi dinei confronti della madre convivente ea pubblico ufficiale. La risposta deiè stata tempestiva, sottolineando l’importanza della segnalazione di atti violenti e minacciosi che avvengono nelle abitazioni. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente attenzione ai temi della violenza di genere e della tutela delle vittime.L’intervento deiL’allerta è scattata a seguito delle segnalazioni pervenute al numero di emergenza 112. Alcuni passanti, preoccupati per le urla e i forti rumori provenienti da un’abitazione in via Santa Barbara, hanno contattato i militari. Idel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia disi sono immediatamente recati sul posto.