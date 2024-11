Gaeta.it - Alcaraz debutta alle ATP Finals 2024: gli appuntamenti di oggi, 11 novembre

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La seconda giornata delle ATPa Torino promette di essere ricca di emozioni e spettacolo., lunedì 11, gli appassionati di tennis potranno assistere a match di grande rilevanza, tra cui il debutto di Carlos, fresco vincitore e attuale numero 1 al mondo. Saranno presenti anche altri atleti di livello internazionale come Alexander Zverev, che si sfiderà con Andrey Rublev, e la coppia italiana di doppio Bolelli e Vavassori in un match dal sapore speciale.il debutto di carloscontro casper ruudCarlosaprirà le danzeore 14, affrontando il norvegese Casper Ruud. La sfida, che appartiene al Girone Newcomb, si presenta come una ghiotta opportunità perdi dimostrare il suo valore e le sue aspirazioni. Il tennista spagnolo, noto per il suo stile di gioco aggressivo e dinamico, dovrà affrontare Ruud, un atleta che ha già dimostrato di saper gestire grandi eventi.