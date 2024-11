Liberoquotidiano.it - Trump vince, le donne di sinistra fanno lo sciopero del sesso

Sia maledetto l'esprit de l'escalier, lo spirito delle scale, ovvero quando la risposta a una provocazione viene in mente troppo tardi, non al momento opportuno ma quando si è già sulle scale, verso l'uscita. Le femministe hanno un'incrollabile passione per l'autosabotaggio e se avessero aderito al Movimento 4B prima del voto, non a urne chiuse, siamo pronti a scommettere che il corso della storia sarebbe andato diversamente: avrebbe vinto Kamala Harris. Per protestare contro la vittoria di Donald, infatti, l'ultima trovata dadaista delleamericane è stata aderire al Movimento 4B, movimento nato in Sud Corea su Twitter nel 2018, sull'onda del #MeToo, e che denunciava l'epidemia di telecamere nascoste che filmavano le vittime negli spogliatoi, in bagno, durante l'atto sessuale.