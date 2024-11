Gaeta.it - Tragedia nel porto di Crotone: muore un operaio di 37 anni durante le attività di scarico

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un evento drammatico ha colpito questa mattina ildi, dove un giovane, Fabio Correale, di 37, ha perso la vita mentre era impegnato in operazioni didi cippato, un materiale fondamentale per le centrali elettriche a biomasse della zona. La, che ha scosso la comunità locale, solleva domande sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza portuale.il fatale incidente nelFabio Correale, dipendente di una ditta specializzata in lavori portuali, stava appena terminando le sue mansioni nella stiva di una nave. Secondo le testimonianze, mentre conversava con alcuni colleghi, è improvvisamente crollato a terra. La dinamica dell’incidente ha sorpreso tutti, dato che non erano evidenti segnali di malessere. Le circostanze esatte della sua morte rimangono ancora da chiarire, e il sospetto di un malore è stato immediatamente sollevato, ma si attende l’esito delle indagini per avere un quadro più preciso.