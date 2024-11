Tim Weah mette nel mirino il big match col Milan | Mio padre George tifa Juventus

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Gioco in attacco, per me è una cosa grande, sono un attaccante. E sono felice, non solo per me ma per la squadra, dobbiamo continuare così”. Sono queste le parole di Timothyai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 dellacontro il Torino. Il ruolo di centravanti “mi piace, ma giocare esterno è più facile“. Ora l’americano figlio d’arte si concentra sulla sfida contro il: “La prossima è una gara importante, non solo per me ma per la storia della famiglia.? Mio. Dobbiamo continuare così. Quando giochiamo tutti insieme siamo forti“. E, a proposito di papàha raccontato che non gli fa mai mancare dei consigli sullo “stare sempre pronti, in qualsiasi ruolo e quando chiamato in causa, anche se dovessi giocare in porta.