The Dark Side of Football: la salute mentale, la vita da giramondo, la maternità negata

Theof the Moon, è il titolo di uno storico album dei Pink Floyd. L’album è entrato nella cultura di massa per indicare ciò che è nascosto, che non si vede ma c’è. E spesso il lato oscuro della luna è qualcosa che non ci piace. The Athletic ha trascorso ottobre parlando con calciatori di tutte le leghe maschili e femminili, per conoscere “ciò che le persone non vedono nel calcio“. Ilof the. “Com’è ladi un calciatore fuori dalla Premier League nel 2024? Quali sono le sue paure e ansie? Come costruisce la suae la sua famiglia tra i cambiamenti di club e una carriera fisicamente impegnativa?”Dimenticate i Neymar, i Messi, i Ronaldo, soprattutto gli Antony. Calciatori patinati che mostrano i loro zaini Gucci. Ma è nelle leghe minori che si gioca nel fango.